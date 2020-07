In de 1e aflevering van het nieuwe seizoen van Zomergasten sprak rapper Typhoon samen met presentatrice Janine Abbring over racisme en de Black Lives Matter-beweging.

In de uitzending liet Janine hem een fragment zien uit de film As it is in Heaven. Op dat moment brak de rapper. “Het gaat over vrijheid. Het gaat erom te zijn wie je wil zijn en mag zijn”, zei hij. “Het gaat over waar Martin Luther King het al over had: ‘ik wil dat mijn kinderen beoordeeld worden op hun karakter in plaats van hun kleur’.”

Vanzelfsprekend

Typhoon vindt het verschrikkelijk dat we Black Lives Matter moeten zeggen. “Dat gaat er niet in bij mij. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn”, zegt hij. “Ik ga uit van het beste in mensen, maar op het moment dat je onderdeel bent van de samenleving, dat je de lucht ademt van de samenleving, dan adem je ook deels het institutionele racisme. Dat is een blinde vlek in Nederland.”

Vooruit

Maar hij denkt wel dat het zin heeft en is dan ook positief over de toekomst. “Er gebeurt echt iets en niet alleen voor zwarte mensen. We gaan hoe dan ook vooruit alleen er moet nog wel veel kennis vergaart worden en dat ligt voor een deel ook bij witte mensen. Die moeten met elkaar praten en de archieven induiken.”

Typhoon over de film ‘As It is in Heaven’: “Het gaat over vrijheid, zelfbeschikkingsrecht. Over beoordeeld worden op karakter in plaats van hun kleur. Ik vind het verschrikkelijk dat we iets als Black Lives Matter überhaupt moeten zeggen.” #zomergasten pic.twitter.com/qovpn4ehtd — VPRO Zomergasten (@zomergasten) July 19, 2020

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Brunopress