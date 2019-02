Uit water geredde ‘hond’ blijkt eigenlijk een wolf te zijn…

Toen een groep damwerkers in Estland woensdag een dier zagen vechten voor zijn leven in een ijskoude rivier, twijfelden ze geen moment. De mannen maakten een pad vrij door het ijs en haalden de ‘hond’ uit het water.

Het onderkoelde dier ging mee in de auto zodat hij behandeld kon worden door een dierenarts. Eenmaal aangekomen deed de dierenarts een opvallende ontdekking, het dier bleek namelijk geen hond te zijn maar een wilde wolf.

Advertentie

Lage bloeddruk

Volgens de Etse dierenbescherming (EUPA) had de wolf een zeer lage bloeddruk toen hij bij de dierenarts aankwam. Dit zou ook kunnen verklaren waarom hij zich zo tam gedroeg toen de mannen hem meenamen in de auto. Normaal gesproken laat een wilde wolf zich namelijk echt niet door mensen aanraken, laat staan in een auto zetten.

Volledig hersteld

Na de ontdekking van de dierenarts werd de wolf dan ook meteen in een kooi geplaatst, voor het geval hij tijdens zijn herstel agressief zou worden. Hier is hij een dag gebleven om aan te sterken. Uiteindelijk is de behandeling volledig volgens het boekje gegaan, volgens de EUPA is het dan ook allemaal goed gekomen met het dier.

Dankbaar

“We zijn erg blij hoe dit allemaal is gegaan en zijn de redders enorm dankbaar. De mannen en de artsen zijn zeer dapper geweest,” zo meldt EUPA. In Estland leven enkele honderden wolven, een klein deel hiervan wordt door wetenschappers in de gaten gehouden.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Metronieuws. Beeld: EUPA, iStock