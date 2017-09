Het internet raakt niet uitgepraat over foto van 'wondergezwel'

De Nederlandse dokter Bertho deed onlangs tijdens een operatie een opmerkelijke ontdekking. Een vrouw die onder het mes ging voor een cyste aan het eierstok, bleek namelijk een zogeheten ‘wondergezwel’ te hebben.

Bertho maakte een foto van zijn bijzondere vangst, en plaatste deze op Facebook. Daar bleef de foto niet onopgemerkt: er werd massaal op gereageerd. Want wat is er nu precies op de foto te zien?

Haren en longcellen

Volgens dokter Bertho werd de vrouw geopereerd aan een cyste op haar eierstok. Door echo-onderzoek was al het vermoeden ontstaan dat het om een dermoïdcyste ging, ook wel ‘wondergezwel’ genoemd. Zo’n wondergezwel kan bijzondere vormen aannemen: zo kunnen er haren, longcellen, spierweefsel, zenuwweefsel en zelfs tanden en gebitselementen in zitten.

Volgroeide tanden

Bij de vrouw die Bertho opereerde was het laatste het geval. Op de foto is te zien dat de cyste volgroeide tanden heeft. ‘Met een stukje bot eraan, alsof het zo uit een kaak was gekomen’, schrijft de arts erbij. Hij benadrukt dat de foto met toestemming van de patiënt is geplaatst.

