Uitgeputte Prins William valt bijna in slaap - twee dagen na geboorte van zoontje

Dat de eerste dagen met een pasgeboren baby in huis slopend kunnen zijn, geldt óók voor leden van het koninklijk huis. Het kleine prinsje bezorgt prins William en Kate Middleton net zo goed gebroken nachten als elke andere baby. Dat blijkt wel uit deze beelden…

Prins William verscheen gisteren samen met prins Harry en Meghan Markle bij een kerkdienst in Westminster Abbey. Het was zijn eerste publieke optreden sinds de geboorte van zijn derde kindje. En dat was te merken, want de kersverse vader kon zijn ogen amper open houden. Zijn gevecht tegen de slaap werd opgemerkt door de aanwezige camera’s:

Wij kunnen het hem niet kwalijk nemen! Op social media reageren mensen dan ook begripvol: “Elke kersverse ouder herkent zich hier 100% in”, klinkt het.

1st week with a new baby… Yup, that’ll do it 🤣 — Sarah Dunagan (@MzDunagan2010) 25 april 2018

Awww… that just means he’s being a really attentive husband and father. — Kelly Cooke (@kaci19) 25 april 2018

Looks like the future King of England needs a nap. — Jason Ryan (@JRontheair) 25 april 2018

Bron: BBC. Beeld: ANP

