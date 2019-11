Makers 'GTST' leggen uit waarom Britt Scholte de soap moet verlaten

Het zijn onrustige tijden in Meerdijk. Achter de schermen bij GTST vinden er veel veranderingen plaats. Veranderingen waar acteurs Britt en Floris de dupe van zijn geworden.

De geruchten gingen al een tijdje rond en begin deze week bevestigde actrice Britt Scholte inderdaad dat zij niet langer te zien zal zijn in de GTST. Zelfs schreef ze dat het “een besluit van de schrijvers was.” Woensdag heeft ook RTL een reactie gegeven op het nieuws. Zij laten weten dat het besluit los staat van de acteerkwaliteiten van de twee.

Veranderingen

De makers van GTST laten aan RTL Boulevard weten: “Het klopt dat we afscheid hebben genomen van Britt en Floris. We hebben besloten om Kimberly en Rover uit de serie te schrijven. Dat heeft overigens niets met hun acteerkwaliteiten te maken.” Dit besluit komt nadat kijkers hun kritiek hebben geuit op het jonge karakter van de serie. “Achter de schermen zijn we al een tijdje bezig met het doorvoeren van een aantal veranderingen en daarbij kijken we ook continu naar de samenstelling van de cast. Om nieuwe impulsen door te voeren, zijn veranderingen soms noodzakelijk en ontkom je er helaas niet altijd aan dat je ook mensen moet teleurstellen”, zeggen ze daarover. Of er nieuwe acteurs aan de soap toegevoegd worden, is niet bekend.

Bron: RTLBoulevard.nl. Beeld: ANP