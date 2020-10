Dit betekent de uitnodiging voor de dienstplicht die prinses Amalia deze week ontvangt

Alle meisjes die in 2003 geboren zijn, ontvangen deze week een brief van het ministerie van Defensie met de mededeling dat ze staan ingeschreven voor de militaire dienstplicht, onder wie ook prinses Amalia. Maar wat betekent zo’n militaire dienstplicht nu precies? En is prinses Amalia verplicht om deze te vervullen?

Wij leggen het hier uit.

Dit jaar vallen meisjes voor het eerst onder de dienstplicht. Iets meer dan 100.000 jonge meiden krijgen een brief met de mededeling dat ze staan ingeschreven voor de militaire dienstplicht. Jongens krijgen deze brief al decennia, maar voor meisjes is het de eerste keer dat ze zo’n brief ontvangen. De Tweede Kamer besloot in 2018 dat de dienstplicht ook voor meisjes moet gelden, vanwege de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Wat betekent dienstplicht?

De dienstplicht bestaat nog wel, alleen de opkomstplicht is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dienstplichtige mannen en vrouwen tussen de 17 en 45 jaar kunnen dus niet meer worden opgeroepen, maar ze ontvangen wel op 17-jarige leeftijd een brief waarin staat dat ze zijn ingeschreven voor de dienstplicht. Mocht Nederland ooit weer in oorlog komen met een ander land, dan geldt deze wel. Minister Ank Bijleveld laat daarom in de brief weten “dat als de veiligheid van ons land ooit weer ernstig bedreigd wordt, het nodig kan zijn dat alle dienstplichtigen wél het leger in moeten.” Jonge meiden die de brief lezen en nu al weten dat ze absoluut niet in oorlogstijd dienstplicht willen vervullen, kunnen daar overigens geen bezwaar tegen maken op dit moment. Dat kan echt pas als ze een oproep krijgen.

Wat betekent de brief voor Amalia?

Het ministerie van Defensie hoopt met de brief ook meisjes te wijzen op de mogelijkheid van een carrière bij de krijgsmacht. Hier wordt al jaren op ingezet, maar slechts 10 procent van de militairen is nu vrouw. Het zou dus kunnen dat Amalia de brief leest en daardoor een carrière in de krijgsmacht overweegt, maar dit zou dus gaan om een vrijwillige keuze en geen verplichting.

Wat prinses Amalia met de dienstplichtbrief gaat doen, is nog niet bekend. In een schriftelijke reactie zegt de Rijksvoorlichtingsdienst: “Het is inderdaad juist dat prinses Amalia net als alle Nederlandse jongeren die in 2020 zeventien jaar worden deze brief ontvangt. Wij kunnen op dit moment echter niet vooruitlopen op de wijze waarop prinses Amalia te zijner tijd met het oog op haar toekomst wil kennismaken met Defensie.”

Bron: NOS, Rijksoverheid. Beeld: Brunopress