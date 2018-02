Uitslag halve finale ‘The Voice’ zorgt voor woede bij kijkers én coaches

Tijdens de halve finale van ‘The Voice of Holland’ was het gister aan het publiek om te bepalen wie er naar huis moest. Tot grote verbazing van het publiek en de coaches, moest topfavoriet Kimberley Maasdamme (26) het veld ruimen.

‘’Dit is niet gek, dit is gewoon idioot’’, reageerde een verbouwereerde Anouk.

‘’Heel erg’’

‘’Hoe is het mogelijk dat een van de beste artiesten gewoon eruit gaat? Ik vind het onbegrijpelijk. Dat gaat er mis als wij geen punten mogen geven’’, ging de Haagse rockdiva verder, verwijzend naar het feit dat de uitslag volledig werd bepaald door het publiek. ‘’Dit is hetzelfde als je mensen het songfestivalliedje laat kiezen. Dat moet je aan mensen overlaten die er een beetje verstand van hebben. Ik vind het heel erg.’’

Nieuwe manier van stemmen

Door de nieuwe manier van stemmen is het mogelijk dat iemand die vorige week vier tienen kreeg van de jury, er nu uit ligt. Het overkwam Kimberley, die de minste stemmen van het publiek kreeg, en daarom naar huis moest. En dat terwijl ze eerder in de show nog een videoboodschap kreeg van The Ladies of Soul met de vraag of ze wil zingen tijdens hun jubileumshow in de Ziggo Dome.

Bron en beeld: RTL.