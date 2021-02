Vrijdagmiddag diende het hoger beroep in de avondklokzaak die actiegroep Viruswaarheid aanspande tegen de Nederlandse staat. Tan-de Sonnaville, de voorzitter van het gerechtshof, zegt dat na het horen van de argumenten van beide partijen meer tijd nodig is voor het doen van een uitspraak.

In eerste instantie wilde het hof vandaag al uitspraak doen, maar Tan-de Sonnaville zegt nu meer tijd nodig te hebben. Volgende week vrijdag om 10 uur wordt er schriftelijk uitspraak gedaan. Willem Engel, de voorman van Viruswaarheid, was op zijn zachtst gezegd verbaasd over de uitspraak. Hij vindt het ‘een vreemde gang van zaken’ omdat het hof afgelopen dinsdag in het spoedappèl wél snel uitspraak kon doen. De voorzitter van het gerechtshof liet daarop weten dat ze echt grondig naar de zaak willen kijken. “We willen het snel doen, maar niet te snel.”

Verwarring

Het hof besloot afgelopen dinsdag dat de avondklok blijft gelden tot er een definitieve uitspraak is in de avondklokzaak. “Nu is er een avondklok, en als wij als hof deze schorsing niet toewijzen, dan is de avondklok eraf. Wat gebeurt er wanneer wij in de bodemprocedure anders beslissen? Dan moet de avondklok er weer op. En anders gaat de avondklok een paar dagen later dan vandaag er weer af. Onder die omstandigheden vinden we het belang van de Staat zwaarder wegen”, aldus de voorzitter.

Spoedwet

In de Eerste Kamer wordt vrijdagmiddag gedebatteerd over een spoedwet, nadat deze in de Tweede Kamer steun kreeg.

Bron: NOS. Beeld: ANP