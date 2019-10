Rechter eist celstraf én geldboete voor actrice Imanuelle Grives

Donderdagochtend moest Imanuelle Grives opnieuw voor de Belgische rechtbank verschijnen. De actrice stond met 2 Amerikaanse vriendinnen terecht wegens drugshandel. Het OM eist 18 maanden cel en een geldboete van € 1.000,- tegen de brunette. Dat meldt het AD.

Imanuelle Grives werd tijdens haar bezoek aan het Belgische festival Tomorrowland opgepakt. De actrice, bekend van onder andere Flikken Maastricht, Flikken Rotterdam, Celblok H en Wie is de Mol? werd er betrapt op drugshandel.

Advertentie

Eis Imanuelle Grives

De reden voor de hoge eis van de Belgische rechtbank is dat drugs op festivals een groot probleem zijn, meldt de officier van Justitie donderdag. Eerder werd al bekend gemaakt dat Imanuelle Grives de drugs bij zich zou hebben gedragen om zich in te leven voor een nieuwe rol in de crime-film Suriname. Maar dit is volgens de rechter geen verzachtende omstandigheid.