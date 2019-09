Ruzie over een heg in 'Mr. Frank Visser doet uitspraak' maakt de tongen los

Donderdagavond zagen we weer een oer-Hollands coniferenconflict in Mr. Frank Visser doet uitspraak. De 36-jarige Bianca wil dat de enorme heg tussen haar tuin en die van de buurman verdwijnt, maar de 63-jarige Jos is er juist heel blij mee.

Tijdens de aflevering zagen we hoe Viktor Brand een bezoekje bracht aan het Limburgse dorpje Kessel. Na een lastige periode met een echtscheiding heeft Bianca sinds 7 jaar haar plekje weer gevonden in een fijn huis. Alleen ergert ze zich groen en geel aan de coniferenhaag in de tuin van haar buurman. Ze vertelt dat dit haar een opgesloten gevoel geeft.

Jos

Buurman Jos, die al 40 jaar in zijn huis woont, houdt van de heg. Hij bewaakt deze dan ook met hart en ziel en wil absoluut niet dat deze eruit wordt gehaald. Sterker nog, tijdens de aflevering wordt duidelijk dat het verwijderen een paar duizend euro gaat kosten. Bianca wilde in eerste instantie dat hij dit ging betalen, maar wilde achteraf toch wel de helft meebetalen.

Niet alleen het feit dat Jos al veel langer mét haag op het plekje woont, ook een aantal minder sympathieke uitspraken van Bianca, maken de tongen los op Twitter. Binnen een mum van tijd is #mrfrankvisser trending.

‘Had nooit gedacht dat ik dit nog eens zou zeggen, maar #teamconiferen. Die buurman geniet er zo van. En die buurvrouw maar klagen dat ze geen plantjes kan planten terwijl ik alleen maar kale grond zie’, schrijft Eva op Twitter. Twitteraar Kevin schrijft: ‘Ik heb oprecht heel veel medelijden met Jos, dit zijn gewoon pesterijen. Die man doet niets verkeerd, heeft alleen liefde voor zijn tuin en behandelt zijn tuin met liefde.’ En Rineke: ‘Wat kunnen mensen elkaar toch het leven zuur maken! Laat die man toch van zijn tuintje genieten!’

En zuur maken, dat maakte Bianca de haag letterlijk. Na een bodemonderzoek blijkt dat er gif is gevonden. Maar Bianca meent dat ze daar niets mee te maken heeft. Meester Frank neemt dit dan ook niet mee in zijn besluit.

Had nooit gedacht dat ik dit nog eens zou zeggen, maar #teamconiferen. Die buurman geniet er zo van. En die buurvrouw maar klagen dat ze geen plantjes kan planten terwijl ik alleen maar kale grond zie. #mrfrankvisser — Eva Munnik (@EvaReports) September 19, 2019

Ik heb oprecht heel veel medelijden met Jos, dit zijn gewoon pesterijen. Die man doet niets verkeerd, heeft alleen liefde voor zijn tuin en behandelt zijn tuin met liefde. #mrfrankvisser — Kevin (@televisiegozer) September 19, 2019

#mrfrankvisser Wat kunnen mensen elkaar toch het leven zuur maken! Laat die man toch van zijn tuintje genieten! — Rineke (@TonneDer) September 19, 2019

2 soorten chemicaliën in de grond gevonden aan de kant van de buurvrouw. Zij weet van niets. Uiteraard. #mrfrankvisser — DB (@DBgirl_83) September 19, 2019

Ik ben nog nooit zo partijdig geweest! #TeamJos, like als je ook #TeamJos bent! #mrfrankvisser — Kevin (@televisiegozer) September 19, 2019

De uitspraak

Maar wat Frank wel meeneemt in zijn uitspraak, zijn de regels en wetten. En daaruit blijkt dat de haag gewoon mag blijven staan. Het hele proces zat Jos hoog en dat werd nogmaals duidelijk toen hij in huilen uitbarstte toen Viktor hem verzekerde dat de coniferen mochten blijven.

Wat enorm asociaal dat mensen Jos uitlachten toen hij na de uitspraak moest huilen van blijdschap. Heel goed dat @ViktorBr er wat van zei. #mrfrankvisser pic.twitter.com/3tyXtWDltk — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) September 19, 2019

Schitterend, gerechtigheid. De buurman heeft terecht gewonnen. #mrfrankvisser — Caat (@Caatje6519) September 19, 2019

Zo, dat is nog eens een mooie uitspraak! Niet alleen de conclusie, maar ook de onderbouwing. #mrfrankvisser — Buiskijkert (@buiskijkert) September 19, 2019

Ben gewoon blij voor Jos. #mrfrankvisser — JallerFalcon (@JallerFalcon) September 19, 2019

Vond jij dat Jos gelijk had of vond je dat Bianca ook een aantal goede argumenten had? Je kunt de aflevering online terugkijken.

Bron & beeld: SBS