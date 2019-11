Déze onhandige uitspraak verklapt mogelijk wie 'Expeditie Robinson' wint

Het 20ste seizoen van Expeditie Robinson gaat niet alleen de boeken in omdat het een speciale jubileumeditie is, maar vooral omdat er dit seizoen slimmer wordt gespeeld dan ooit. De winnaar is dit jaar moeilijk te voorspellen, maar is nu misschien per ongeluk toch al verklapt.

Radio-dj Igmar Felicia en presentator Kaj van der Ree behandelen in hun wekelijkse programma Nieuws. op Youtube altijd het belangrijkste nieuws van die week. Ook Expeditie Robinson wordt wekelijks besproken. Igmar zit namelijk elke zondag aan de buis gekluisterd om te zien hoe zijn vriendin Fien Vermeulen het er op het tropische eiland vanaf brengt. Maar weet hij niet al stiekem hoe dit seizoen afloopt?

Onhandige uitspraak

Igmar komt in de video van afgelopen week met het idee om te voorspellen wie de winnaar van Expeditie Robinson wordt. Daarmee snijdt hij zichzelf in de vingers, want hij zegt meteen: “maar dan mag ik eigenlijk niet meedoen denk ik.” Dat vindt ook Kaj een opmerkelijke uitspraak. Want mag hij niet meedoen omdat hij al weet dat Fien gaat winnen? “Nu heb je eigenlijk al teveel gezegd”, zegt zijn medepresentator Kaj dan ook snel. Igmar weet zichzelf nog een beetje te redden door te blijven herhalen dat hij niets gaat zeggen. Of hij zich hier echt heeft versproken weten we natuurlijk pas na de grote finale…

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: RTL, Instagram