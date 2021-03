Kijkers ‘Uitstel van executie’ ontroerd door happy end voor pechvogel Ineke

In ‘Uitstel van executie’ was maandagavond een schrijnend verhaal te zien. Ineke kreeg de afgelopen jaren de ene na de andere klap te verduren en staat op het randje van de afgrond. Gelukkig wisten Martijn Krabbé en zijn team iets voor elkaar te boksen wat in dertien seizoenen niet eerder is gelukt.

Kijkers zijn dan ook vol lof over het happy end van deze aflevering.

Het verhaal van Ineke begint als een sprookje: in 2011 kopen zij en haar man hun droomhuis in het Friese Bolsward. Het stel woont er met zijn drie kinderen en neemt daarnaast ook een zwaar gehandicapt meisje in huis. Helaas kunnen ze niet lang van het nieuwe huis genieten: het huwelijk van Ineke en haar man loopt stuk en als Ineke daarnaast ook nog eens betrokken raakt bij een ernstig auto-ongeluk, gaat alles bergafwaarts. “Dat was het begin van een hele hoop ellende”, vertelt Ineke. Ze moet noodgedwongen stoppen met werken en heeft daardoor ook niet meer hetzelfde inkomen.

Herseninfarct bij zoon

Maar daar stopt de ellende nog niet: door het ongeluk kampt Ineke met een lichamelijke beperking en een prikkelverwerkingsstoornis. Hierdoor is ze voor 46% arbeidsongeschikt. En dat terwijl ze zó graag in de gehandicaptenzorg werkt. “Ik zit nu in een situatie waardoor ik financieel omval en niet weet hoe ik dat kan oplossen.” Als haar zoon dan ook nog eens op zijn 24ste een herseninfarct krijgt, gaat het licht bij Ineke uit. “Ik heb geen energie meer, geen ideeën meer.”

Groot wonder

Ineke zou dolgraag opnieuw willen beginnen, maar weet dus niet hoe. Gelukkig schiet het team van ‘Uitstel van executie’ te hulp. Ineke’s hypotheek is momenteel 686 euro per maand, terwijl haar inkomen 1.100 euro per maand is. Dit betekent dat ze moet rondkomen van zo’n 13 euro per dag. Gelukkig voor Ineke weten Martijn en zijn team een heus wonder te bewerkstelligen: het lukt ze namelijk om de bank en de Nationale Hypotheek Garantie zo ver te krijgen dat Ineke de komende twintig jaar in haar huis kan blijven, slechts tussen de 175 en 200 euro per maand hoeft af te lossen én dat haar spaargeld wordt vrijgemaakt voor de verbouwing.

Reacties Twitter op ‘Uitstel van executie’

Als Ineke na de verbouwing voor het eerst weer haar huis mag zien, is ze dolblij. Het feit dat haar hele straat ook nog eens is versierd, zorgt voor de nodige tranen. “Wat lief! Dit is te mooi om waar te wezen!” Aan het einde van de aflevering kan Ineke dan ook niet anders concluderen dan dat alles wel ‘weer goed komt’ met haar. Op Twitter reageren mensen ontroerd op de aflevering van ‘Uitstel van executie’:

Wat een mooie aflevering 🥰#uitstelvanexecutie — Ellen (@EllensnuD) March 9, 2021

Vanavond Nederland weer op haar best gezien. Wat een mooie burengemeenschap daar in #Bolsward Go Friesland! #uitstelvanexecutie — I vd Steen (@IvdSteen17) March 8, 2021

Wat een prachtig einde! En zó verdiend voor haar, na al dat ellende. wat een prachtige vrouw met een heel groot hart!❤️ #uitstelvanexecutie — Romy 🤙🏼⚽️ (@MissxRomy) March 8, 2021

Van 600 naar 140 euro hypotheek in de maand? Wow. Da’s huur je niks voor #uitstelvanexecutie. Ja ik kijk nu pas. — Saskia (@saskia86) March 8, 2021

Vroeger had je de WAO. Dan was je van inkomen verzekerd als je niet meer kon werken, tegenwoordig zorgt een ongeluk voor een armoedeval, en dat is heel triest #uitstelvanexecutie mooie aflevering. — Marije (@MarijeH1) March 8, 2021

Wat een geweldige aflevering. Ik gun deze vrouw de wereld 🥰#uitstelvanexecutie — Marga (@Marg69424482) March 8, 2021

#uitstelvanexecutie wat een prachtige uitzending — Tiety Lindeboom 🍃 (@TietyM) March 8, 2021

#uitstelvanexecutie het is je gegund Ineke. PRACHTIG!! 😘 — ramona de jong (@ramonak1978) March 8, 2021

Zo blij voor haar, ik hoop echt dat ze nu rust krijgt #uitstelvanexecutie — Victor Hopman 😊🪴 (@vic23) March 8, 2021

Waarom Martijn Krabbé zijn aanstaande huwelijk grotendeels aan zijn kinderen te danken heeft:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL 4. Beeld: Screenshot RTL 4.