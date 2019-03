Ulgina (44) bleek het kind te zijn van een donorvader

Ulgina’s leven stond volledig op z’n kop toen ze een paar jaar geleden ontdekte dat ze een donorkind is, en dat ze een andere vader heeft dan haar zus. “Ik voel boosheid en heel veel verdriet.”

“Ik ben net een stuiterbal. Ik schiet van de ene emotie in de andere. Boosheid, en vooral veel verdriet. Als ik het toelaat, kan ik nog steeds totaal overstuur raken. En nog steeds denk ik soms: gaat dit over mij? Bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten met andere zogeheten ‘donorkinderen’ die op zoek zijn naar hun donorvader. Ik kan het nog steeds niet plaatsen, dat ik een donorkind ben. Dat mijn vader mijn echte vader niet is. Weet je wat het ironische van het hele verhaal is? Mijn vader was melkboer van beroep. Omdat mijn zus en ik niet erg op elkaar leken – zij had krullen, ik sluik haar – maakten we daar altijd grappen over: ik ben van de melkboer, jij bent van de bakker. Die grap heeft nu een compleet andere lading, zoals ik tegen werkelijk alles anders aankijk. Pas nu valt me op hoe vaak iemands jeugd en het gezin waar je uit komt, ter sprake komen in het dagelijks leven. Als het gaat over hoe dingen vroeger gingen, of wat je deed met feestdagen of vakanties, bijvoorbeeld. Als ik terugkijk op mijn jeugd, voelt mijn leven ineens als een toneelspel, hoe fijn ik het ook heb gehad. Bij het zien van jeugdfoto’s bijvoorbeeld. Of als ik denk aan onze stamboom die ik ooit uitzocht, wat mijn vader machtig interessant vond. We spraken er vaak over, dan hadden we het over ‘mijn’ overgrootouders. Wat ging er door mijn vader heen, als we samen zo zaten? Het is jammer dat ik hem dat niet meer kan vragen.”

Advertentie

Erfelijkheidsonderzoek

“Mijn vader overleed in 2005. En mijn zus, mijn maatje met wie ik alles deelde, overleed in 2013. Niet lang daarna was het voor een erfelijkheidsonderzoek in de familie aan mijn moederskant nodig dat mijn moeder bloed ging prikken. Appeltje-eitje, dacht ik. Maar ze deed ontzettend moeilijk, ik begreep er niets van. Het was, weet ik achteraf, pure angst: nu komt de waarheid aan het licht. Onterecht, want het ging om mijn moeders kant van de familie en niet om die van mijn vader, maar zodra ik het woord ‘DNA’ had laten vallen, raakte ze geblokkeerd. Ze vertelde het me door de telefoon. Ze wilde namelijk best bloed laten prikken, maar… Ze begon te hakkelen. Mijn moeder kan zich niet goed uiten, ze heeft afasie, een taalstoornis waarbij er met de communicatie in de hersenen iets niet goed gaat. ‘U wilt toch niet zeggen dat ik niet van de melkboer ben?’, grapte ik. ‘Nee’, reageerde ze. Er volgde een stilte. ‘Nou….’ Toen wist ik het. Gelukkig zat ik al, anders was ik omgevallen. Ik had het gevoel dat mijn benen het begaven. ‘Maar niemand mag het weten’, zei ze meteen. ‘Dat komt wel goed’, stamelde ik. Maar nog diezelfde avond vertelde ik haar dat ik dit niet kón verzwijgen.”

Sterke vertrouwensband

“Mijn vader was onvruchtbaar, maar hun kinderwens was zo groot dat ze voor een spermadonor kozen. Ik merk aan mijn moeder dat ze onder druk is gezet dat geheim te houden. Niet alleen door mijn vader, maar ook door de huisarts en de arts naar wie mijn moeder ging voor de inseminatie met donorzaad. Zij waren er, zoals meer mensen in die tijd, van overtuigd dat het beter was voor kinderen om niet te weten dat ze van een donor afstammen. Daarnaast was onvruchtbaarheid in die tijd een groot taboe, daar was veel schaamte over.

Het gesprek met mijn moeder verliep moeizaam. Ik was verdrietig, maar ook boos en gekwetst. Ik heb geschreeuwd, gehuild, op mijn knieën gelegen. Ik heb veel respect voor mijn ouders en begrijp waarom zij hebben gekozen voor een donor. Maar dat ze dat geheim hebben gehouden? Nee. Ik ken mijn moeder zo goed, ze is warm en betrokken. Ik heb zo veel liefde van haar gekregen. Ik had en heb een sterke vertrouwensband met haar. Zij is de eerste die ik bel als ik iets wil delen. Dat zij zoiets groots voor mij geheim heeft kunnen houden, vind ik moeilijk.

Tegelijkertijd vallen veel dingen op zijn plek. Want mijn moeder, zus en ik waren dan wel drie handen op één buik maar hoeveel respect ik ook voor mijn vader heb, een emotionele band heb ik nooit echt met hem gehad. Terwijl ik, in tegenstelling tot mijn zus, vaker te horen kreeg dat ik op hem leek. Zelf zei hij dat ook, dat ik mijn melkboerenhondenhaar van hem had, bijvoorbeeld. Het maakte me onzeker. Ik spiegelde me aan hem, zocht naar de gelijkenissen, maar vond ze niet. En hoe hard ik ook mijn best deed om verbinding te voelen met mijn vader, op de een of andere manier zat er altijd ‘iets’ tussen ons contact. Ik vind het moeilijk om onder woorden te brengen wát het precies was, maar het gaf me het gevoel dat ik niet goed genoeg was. Het positieve van de waarheid kennen, is dat ik nu over de onrust die ik altijd voelde, weet: dat lag niet aan mij. Het klopt, ik heb goed gevoeld dat er iets was. Het maakt dat ik me sterker voel. Ook probeer ik los te komen van waar ik me altijd aan heb gespiegeld, hoe ik zou moeten zijn. Ik mag zijn wie ík ben.”

Schuldgevoel

“Mijn eigen kinderen heb ik het vrijwel meteen verteld. Ik ga de traditie van geheimhouden niet voortzetten. Bovendien merkten de kinderen natuurlijk ook dat er iets met mij aan de hand was. Ik was helemaal van het padje en zat werkelijk de héle dag te internetten, zocht alles over spermadonatie en donorkinderen wat er te vinden was. Het was bizar. Ineens kwam ik in een heel andere wereld terecht. Ik heb een sterk verlangen om te weten van wie ik wél afstam. Niet alleen voor mijzelf, ook voor mijn kinderen. Naar welke antwoorden ik zoek? Ik heb geen idee. Het verlangen is puur gevoelsmatig. Misschien zoek ik herkenning? Ik wil weten wat er méér is. De donor, wie is dat? En heb ik halfbroers- of zussen? Ik ben altijd het kleine zusje geweest, misschien ben ik wel de grote zus van anderen. Dat idee geeft mij gek genoeg een blij gevoel.

Hoe moeilijk mijn moeder het ook vindt dat het geheim naar buiten komt, toch gaf ze toestemming voor inzage in haar medisch dossier bij de huisarts. Ook heeft zij haar DNA afgestaan om mij te kunnen helpen in mijn zoektocht naar de donor, iets waar ik haar erg dankbaar voor ben. In haar medisch dossier zat één brief, van dokter Jan Kremer uit Groningen. Hij runde een privékliniek voor spermadonatie. In die tijd was anoniem doneren gebruikelijk en toezicht op de procedures was er nog niet. Alle archieven zijn verbrand, er is geen spoor meer dat naar mijn donorvader zou kunnen leiden. Aanknopingspunten waren er aanvankelijk dus niet. Via de Stichting Donorkind en de KID-databank van het Fiom waar donoren en donorkinderen zich kunnen inschrijven, heb ik geen match gevonden. Een oproep met een compilatie van jeugdfoto’s die ik via Facebook deelde, werd heel vaak bekeken en gedeeld. Ik voelde me schuldig naar mijn moeder toe, en naar familieleden die er nog geen idee van hadden dat ik een donorkind ben, maar nog diezelfde avond kreeg ik berichtjes van mensen die contact met mij zochten. Helaas is daar niets concreets uit gekomen. Wel vind ik het fijn om contact te hebben met andere donorkinderen en donoren. In de ‘Kremergroep’ op Facebook, waar zowel donorkinderen als donoren lid van zijn, vind ik veel herkenning. Het is zó fijn om te weten: ik ben niet alleen. Want ik voelde me echt Remy-alleen-op-de-wereld hoor, in het begin. Nu weet ik dat al die gevoelens, de teleurstelling over het achterhouden van de waarheid, de woede en het verdriet, normaal zijn voor het proces van verwerken en accepteren.”

Donor-detectives

“Soms hoor ik dat een ander zijn donor heeft gevonden. Dat kan frustrerend zijn, maar geeft ook hoop. Mijn zoekmogelijkheden zijn nog lang niet uitgeput. Ik stond al ingeschreven in een aantal Amerikaanse databanken en heb me onlangs ingeschreven bij Ancestry, waar je aan eventuele broers, zussen en andere familieleden gekoppeld kunt worden. Ik heb er een achternicht gevonden en zij is een serieus aanknopingspunt om verder te kunnen komen in mijn zoektocht. Gelukkig krijg ik hulp van andere donorkinderen, want soms snap ik niets van de hele DNA-materie. Stambomen, percentages, welke verbanden er allemaal zijn: het is ingewikkeld. Er is ook de Donor Detectives-groep; zij ondersteunen mensen die geboren zijn vanuit een anonieme zaad- en/of eiceldonatie en helpen ook met zoektochten. Ik hoop dat ik iemand vind én dat ik dan welkom ben. Dat is niet altijd zo, weet ik. En als ik niets vind? Tja, wanneer houd je op met zoeken? Nooit, denk ik. Ik heb een prachtig gezin, fijn werk en waardevolle vrienden, maar deze geschiedenis hoort nu ook bij mij.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Interview: Marlies Jansen. Fotografie: Petronellanitta