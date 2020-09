Unieke editie: Libelle & de vrouwen van het Amphia Ziekenhuis – 10 september in de winkel

Met een wel heel bijzondere editie brengt Libelle deze week een ode aan de zorg. Samen met vrouwen van diverse afdelingen van het Amphia Ziekenhuis in Breda bedachten we de inhoud van dit speciale nummer dat op 10 september in de winkel ligt.

Een Libelle waarin vrouwen in de zorg centraal staan: het stond al langere tijd op het wensenlijstje van de redactie. Tijdens de uitbraak van corona in Nederland werd dit idee nog urgenter. Hun harde werk was (en is) van onschatbare waarde en zij verdienen zo veel meer dan alleen applaus. Met deze speciale editie geeft Libelle de vrouwen een gezicht en een platform voor hun indrukwekkende verhalen.

Amphia Ziekenhuis: oog van de storm

In dit nummer krijgen we een exclusief inkijkje: hoe was het écht in het oog van de storm? Medewerkers vertellen (óók op Libelle TV) hun ontroerende verhalen over werken op een covidafdeling: “Alles stond op z’n kop, ik had geen idee meer wat voor dag het was.” Verpleegkundigen voeren een goed gesprek met minister van Gezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge, Amphia-personeel in de mode, een interview met Brabander (en favoriet van het zorgpersoneel) Guido Weijers, dilemma: wilt u wel/niet gereanimeerd worden? De leukste adresjes in Breda en nog véél meer.

Tien covers

Wie de vrouwen in de zorg in het zonnetje wil zetten, zet ze natuurlijk ook op de cover. Daarom heeft dit nummer tien verschillende covers met Amphia-zorgverleners als covermodel. Aanstaande donderdag 10 september in de winkels.

