Libelle legt uit: waarom zijn de uniformen van de politie blauw?

Vraag een kind een agent te tekenen en het poppetje krijgt een blauw uniform met dito pet. De politie is onlosmakelijk verbonden aan de kleur blauw. Waarom eigenlijk?

Het eerste blauwe uniform van de politie verscheen zover we weten in Londen in 1829, toen tegelijkertijd het eerste moderne politiekorps opgericht werd. Het uniform van deze Britse politieagenten was blauw, zodat burgers de politie goed kon onderscheiden van het leger, dat in rood-witte uniformen rondliep.

Autoritair blauw

Donkere kleuren stralen volgens psychologisch onderzoek vaker autoriteit, veiligheid en gezag uit, waardoor blauw een goede kleur is voor de uniformen van de sterke arm der wet.

Het politiekorps in Londen diende als voorbeeld voor andere korpsen die later in het buitenland werden opgericht: in de meeste landen heeft de politie daar ook een donker, vaak blauw uniform. Andere kleuren die je op straat ziet zijn ook wel bruin, kaki en donkergroen.

In Nederland zie je de politie tegenwoordig veel vaker met een fluoriserend geel bovenlijf, maar de broek is en blijft die herkenbare blauwe kleur.

