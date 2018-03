Waarom er een urn in de tuin van Herman Finkers ligt

Presentator Matthijs van Nieuwkerk verklapte aan het begin van de uitzending zich ‘het hele seizoen zich al te verheugen op de komst van Herman Finkers’ in zijn programma De Wereld Draait Door. Zijn geduld werd meer dan beloond: zo verklapte Finkers dat hij een bijzondere urn in zijn tuin heeft liggen. DWDD brengt dit jaar in verschillende episodes een ode aan het werk van de Enschedese dichter Willem Wilmink. Zo was eerder Juf Ank aan de beurt, die zingend een gedicht van de Tukker ten gehore bracht. Streekgenoten

Gisteravond was Finkers bij DWDD te gast om te praten over zijn persoonlijke band met Wilmink en diens werk. Hij was goed bevriend met Wilmink én ze waren Twentse streekgenoten. Met een uitgestreken gezicht en zijn kenmerkende droogheid vertelde Finkers voor een Twents gedicht van Wilmink te kiezen, “omdat ik dat toevallig accentloos kan uitspreken.”

Goede vriend

“Hij was was een ongelooflijke lieve warme, volstrekt unieke en humorvolle man”, zei Finkers verder. “Maar ook een overgevoelige man. Juist door die overgevoeligheid kon hij van die ragfijne zinnen maken. […] Je kunt bij een gedicht van Wilmink niet één woord vervangen door een beter woord. Hij heeft het helemaal tot de kern teruggebracht.”

Begraven

Het mooiste moment van de avond was toch wel dat Finkers vertelde over de urn van Wilmink, die in zijn achtertuin ligt. “Wopke, de weduwe van Willem, woonde in na zijn dood nog in Almelo, maar besloot te verhuizen naar Almere. Toen zei ze tegen ons: ‘ik kan het niet maken om hem mee te nemen naar Almere: ik kan hem niet uit Twente halen.’ Ze was bang dat Willem dan ging spoken, net zo lang tot ze het zat was en hem dan weer terug zou brengen naar Twente. Dus vroeg ze of hij bij ons mocht blijven, want hij was dol op het boerenland”.

En zo geschiedde. Nu ligt de urn van Willem Wilmink in de tuin van Finkers en zijn vrouw.

Reacties

Kijkers waren ontroerd.

Och wat mooi. Finkers over zijn vriend Wilmink. Op aanraden van vriendin W teruggekeken. Ook n.a.v. zijn overgevoeligheid. En mooi, zijn as bij Herman in de tuin. Ontroerend. #dwdd pic.twitter.com/dffm2sgBTv — Iena Redeker (@ienapiena) 14 maart 2018

Ieder mens mag zich een vriend als Herman Finkers wensen. #dwdd #WillemWilmink — Joep Oud (@joep1963) 14 maart 2018

Herman Finkers herdenkt Willem Wilmink…twee groten…#DWDD — @els van de weghe (@dwingels) 14 maart 2018

Doe mij nog twee uur Finkers aan tafel. En honderd jaar Wilmink. @dwdd — Willem (@WillemLeeuwen) 14 maart 2018

Kunnen we niet een hele avond met Herman Finkers over Willem Wilmink krijgen? #dwdd — Guidje (@guidodegreef) 14 maart 2018

Terugkijken? Dat kan natuurlijk.

De best gelezen berichten van Libelle in je inbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.