Deze 22-jarige Utrechtse gaat de Victoria's Secret Fashion Show lopen

In beeldige lingerie over de catwalk van Victoria’s Secret struinen, is de droom van menig vrouwelijk model. Voor de Utrechtse Roosmarijn de Kok komt die droom uit.

Met haar 22 lentes jong, loopt het model uit Amerongen dit jaar mee in de Victoria’s Secret Fashion Show. De show der shows, waar jaarlijks de beste artiesten voor uit de kast worden getrokken.

Huilen van geluk

Roosmarijn woont in Amerongen en kan haar geluk niet op als kersvers Victoria’s Secret-model. In bovenstaande video zie je haar reactie als ze hoort dat zij de nieuwe Angel wordt. “Ik kan het nog steeds niet geloven”, schrijft de blondine op Instagram. “Ik kan niet met woorden omschrijven hoe gelukkig en dankbaar ik ben. Ik huil van geluk. Dank je wel voor het laten uitkomen van mijn dromen.”

Romee Strijd

Roosmarijn is niet het enige Hollandse model dat dit jaar de show loopt. Ook Romee Strijd, Maud Welzen en Sanne Vloet mogen zich (opnieuw) een Angel noemen. En daarmee treden ze in de voetsporen van Doutzen Kroes, die járen Victoria’s Secret op haar cv kon zetten. Ook Adriana Lima, Alessandra Ambrosio en Candice Swanepoel zijn dit jaar als ervaren Angels weer van de partij.

Ed Sheeran

Naast modellen, bestijgen ook wereldse zangers het podium van Victoria’s Secret. Wie dit dit jaar worden, is nog niet bekend. Maar als we naar vorige shows kijken, mogen we het allerbeste verwachten. Zo bezorgden onder meer Ed Sheeran, Bruno Mars, Justin Bieber en Taylor Swift al deunen op de catwalk.

Dít is Roosmarijn de Kok:

Romee Strijd:

Maud Welzen:

Sanne Vloet:

Bron: Metro, Instagram. Beeld: Instagram