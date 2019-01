Kijkers raken niet uitgepraat over Utrechtse zussen uit 'Jouw stad, ons dorp'

In Jouw stad, ons dorp ruilen twee gezinnen een week van huis en haard. Stadsmensen vertrekken naar het platteland en typische dorpsbewoners verruilen hun boerderij voor een flat in de stad. En dat brengt natuurlijk veel humor met zich mee.

In de aflevering van donderdagavond zagen we hoe de Utrechtse zussen Berry en Eleonora van huis wisselden met Nammen en zijn vrouw Reintsje, die een (hobby)boerderij hebben in het Friese dorpje Abbega.

Advertentie

Ruilen

Zouden de Friezen kunnen aarden in de drukke stad? En hoe verloopt het bij Berry en Eleonora? Zij wonen midden in Utrecht, op loopafstand van de multiculturele Geuzenwijk. Dat is wel wat anders dan de boerderij in het rustgevende dorpje Abbega, waar ze ineens voor allerlei dieren moeten gaan zorgen.

Humor

Uiteraard brengt dit veel humor met zich mee. Vooral bij de zussen is het op het platteland lachen, gieren en brullen. Echte entertainers zijn het. Ze worden zelfs met Geer & Goor vergeleken. Zelfs de naam Tineke Schouten komt voorbij. Nou, die kunnen de dames mooi in hun zak steken. De Utrechtse zussen waren in ieder geval hilarisch en de kijkers raken maar niet uitgepraat.

Wat een leuke mensen #JouwStadOnsDorp — jildou (@xxstyxx76) 24 januari 2019

Haha, geniale aflevering vanavond! Tenenkrommend kortzichtig en geweldige Utregse humor. En zelfspot. #JouwStadOnsDorp — Anke (@Anke86) 24 januari 2019

Wat een leuk programma was dat ,

Mijn #JouwStadOnsDorp

Ik moest zo lachen om die leuke zussen.En het oudere paar.Petje af.Wat hebben ze hun #kinderen goed opgevoed.Daar hou ik van❤Hoe de zoon dankbaar was dat hij in een dorp was opgegroeid.Anders had het mis gegaan.#opvoeding — Angellalalalalalala (@AngelaCnossen) 25 januari 2019

Een hele verademing na de eerste aflevering van #JouwStadOnsDorp. Nu gezellige Utrechtse humor in Friesland. En Friese interesse in van alles in Utrecht. — Johanna op het Hof (@johanna_hof) 24 januari 2019

Wat een leuke lieve dames uit Utreg stad, geniet zo van ze! #jouwstadonsdorp — Lis Wulff (@lis_wulff) 24 januari 2019

Zeker, de tranen in mijn ogen vh lachen😂🤣 #jouwstadonsdorp — globy07 (@globy07) 24 januari 2019

Volgens mij heeft de publieke omroep met die twee gillende middelbare zusjes van #jouwstadonsdorp de nieuwe Ger&Goor in huis. Geen zinsnede zonder rochelende lachsalvo’s erachteraan. — Nausicaa Marbe (@nausicaamarbe) 24 januari 2019

Wat een geweldig Utrechts stel in #JouwStadOnsDorp — Margot Lantinga 🍀 (@margotlantinga) 24 januari 2019

Ik ga echt kapot om die zussen 😂 #jouwstadonsdorp — Ronald Bleeker (@Ronald_Bleeker) 24 januari 2019

Héérlijk, die Utrègse Tineke Schouten-accenten! 😇#jouwstadonsdorp — The Man in Black (@Soul7Food) 24 januari 2019

Ik denk steeds dat ik een typetje van Tineke Schouten hoor op tv #jouwstadonsdorp — Ronald Bleeker (@Ronald_Bleeker) 24 januari 2019

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: NPO, Twitter. Beeld: Twitter