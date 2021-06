Eloise van Oranje maakte donderdag haar talkshowdebuut. Ze was te gast bij Tijd voor MAX om te praten over haar eerste boek Learning by doing. In het programma vertelt de gravin dat ook zij soms kampt met onzekerheden door social media.

De dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien ontvolgt soms mensen op Instagram van wie ze onzeker wordt.

Ontvolgen

“Ik ben ook maar een jong meisje, dus natuurlijk ben ik ook onzeker over dingen. Op sociale media krijg je zo vaak perfecte dingen te zien”, vertelt Eloise. “Je moet je bedenken dat het een momentopname is van iemand. En hoe ik daarmee omga, is wel echt mensen ontvolgen waarvan ik de hele tijd denk: jij bent zo mooi, was ik maar zo.” Wel benadrukt de gravin dat ze deze denkwijze niet gezond vindt. “Heel de tijd iets anders willen zijn dan dat je eigenlijk bent. Waarom zou je iemand volgen waarmee je jezelf alleen maar gaat vergelijken?”

‘Learning by doing’

Learning by doing ligt vanaf volgende week in de schappen. In de lifestylegids beantwoordt ze vragen van volgers over onder andere kleding, het studentenleven, op kamers gaan en voeding. “Mijn moeder heeft veel ervaring met boeken schrijven, dus zij was heel kritisch op de taal”, aldus de gravin. “Maar echt alleen maar goede kritiek, dus dat is heel fijn om te hebben.”

Zó woont Eloise als student in Amsterdam:

Bron: NU.nl. Beeld: Instagram