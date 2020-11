Gezondheidsraad: kwetsbaren en 60-plussers als eersten vaccineren

Het lijkt erop dat het niet lang meer duurt voor het coronavaccin er écht is. Toch is de kans groot dat niet iedereen direct ingeënt kan worden. De gezondheidsraad wil namelijk voorrang geven een kwetsbaren en 60-plussers bij het vaccineren.

Deze aanpak zou volgens de raad de beste werkwijze zijn om het coronavirus in te dammen, meldt NOS.

Voorrang met vaccineren

Onder de kwetsbare doelgroep vallen niet alleen ouderen, maar ook ernstig zieke mensen. Voornamelijk mensen met ernstige hart- en luchtwegaandoeningen of diabetes krijgen prioriteit wanneer het vaccin er is. Dit geldt ook voor zorgmedewerkers die direct in contact staan met mensen die het coronavirus hebben. Voor al deze personen luidt het advies van de Gezondheidsraad om ze eerst te vaccineren, voor de rest van de bevolking aan de beurt is.