Vader Anne Faber vertelt over de dood van zijn dochter en het falen van de rechtsgang

De vader van de vermoorde en verkrachte Anne Faber vertelt in een openhartig interview met De Volkskrant over de zoektocht die hij uitvoerde en de open brief die hij schreef aan het gerechtshof over het falen van de rechtsgang.

In deze open brief vraagt hij de voorzitter van het gerechtshof in Arnhem om verantwoording. “De verkrachting van en de moord op Anne had voorkomen moeten en kunnen worden”, aldus Wim Faber.

Anne Faber

Anne Faber verdween in september 2017 toen ze ging fietsen in de omgeving van Baarn. Na een grote zoektocht bestaande uit onder andere familie en vrienden duurde het twee weken tot het levenloze lichaam van Anne werd gevonden, diep onder de grond.

Michael P.

Dader Michael P. zat op dat moment in een kliniek in Den Dolder wegens eerdere verkrachtingen. In 2012 werd hem een lagere gevangenisstraf opgelegd en geen tbs met dwangverplichting na een gruwelijke dubbele verkrachting op twee meisjes van 16 en 17 jaar. Ook op de jas van Anne was dna van Michael P. gevonden waarna hij uiteindelijk bekende. Michael P. betuigde geen spijt, maar meende trots te zijn op zijn daad: “Een droom is uitgekomen.”

Open brief

In een open brief aan het gerechtshof vertelt Wim Faber over zijn overtuiging dat de rechterlijke macht onjuist heeft gehandeld. Michael P. was volgens Wim toen al duidelijk levensgevaarlijk. “Als samenleving mogen wij toch verwachten dat rechters zich inspannen om de maatschappij te beschermen? Die inspanning mis ik als ik lees wat het hof onder voorzitterschap van Otte heeft ondernomen.”

Signalen

Het drugsgebruik van Michael P. vanaf jonge leeftijd en het feit dat hij al eerder veroordeeld was geweest zorgt voor veel onbegrip bij Wim. “Uit niets maak ik op dat het hof iets met deze signalen heeft gedaan. Het hof leunde achterover met de vaststelling dat Michael P. weigerde mee te werken aan onderzoek”, vertelt Wim. “Waarom? Gingen snelheid en efficiency wellicht boven de veiligheid van de samenleving?”

Diamantje

Maar op de begrafenis van zijn dochter in oktober heeft Wim zich één ding voorgenomen: hij wil het niet gaan hebben over zijn woede en onbegrip. Hij wil vertellen hoe belangrijk ze voor hem was. Dus vertelt hij over het gouden kettinkje met een diamantje dat hij gaf op Anne’s achttiende verjaardag. Hij wilde de diamant elk jaar inwisselen voor een grotere. Destijds vertelde hij haar: “Anne, als je ergens ter wereld in nood bent en het geld is op – ruil deze diamant dan in. Zodat je altijd veilig thuis kunt komen.”

Bron: Volkskrant.nl. Beeld: Facebook.