Vader raakt bevriend met de man die het donorhart van zijn zoon (22) kreeg

Rick Prashaw weet hoe het is om een kind te verliezen. Zijn zoon Adam overleed op 22-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval.

Adam had er nooit een geheim van gemaakt dat hij na zijn dood zijn organen ter donatie zou afstaan. Hij liet zich al op zijn zestiende registreren als orgaandonor. “Dat was typisch Adam, die genereuze geest”, zegt vader Rick. “Wetende dat Adams wens vervuld zou worden, was nog wel de makkelijkste beslissing dat weekend.”

Dankbaarheid en vreugde

De staat Ontario beschermt de privacy van de ontvangers van een donororgaan, maar moedigt hen wel aan om anoniem een dankbrief te schrijven aan de familie. Drie weken na de transplantatie, ontving Rick een brief van de man die Adams hart had gekregen. Daarin schreef hij dat hij was ‘overspoeld met dankbaarheid en vreugde’ en beloofde hij dat hij het leven ten volste zou leven – voor zichzelf en voor zijn donor.

Privacy

De man in kwestie bleek John Dickhout. Zijn hart was zo zwak dat hij amper trap kon lopen. Dankzij het donorhart heeft hij een compleet nieuw leven. De familie Prashaw reageerde ook – geheel anoniem – op de brief. Toch vond John in de correspondentie een paar hints waaruit hij kon afleiden van wie hij het hart had gekregen. Om de privacy van het gezin te respecteren maakte hij een nieuw Facebookaccount aan onder de naam ‘Hart ontvanger’ en stuurde hij vader Rick een vriendschapsverzoek. Drie maanden later zaten John en Dick tegenover elkaar.

Vrienden voor het leven

“Zijn hart bonsde zo snel. Ik zei hem dat hij rustig aan moest doen omdat mijn zoon ook altijd zo’n gejaagd leven leidde”, vertelt Rick. Op de vraag of hij John nog vaker zal zien, reageerde hij: “Ik verwacht dat we vrienden voor het leven zullen zijn.”

Hardloopwedstrijd

John heeft het roer omgegooid sinds hij een nieuw hart heeft. Hij heeft van zijn liefde voor acteren zijn werk gemaakt en speelt nu af en toe in commercials en tv-series. Daarnaast liep hij een hardloopwedstrijd van tien kilometer ter ere van Adam. “Adam liep samen met John. Daarmee bedoel ik niet alleen dat John met Adams hart liep. Ik heb John voor de wedstrijd gezegd dat Adam met hem mee zou rennen. Daar geloof ik in. Mijn intuïtie zegt me dat Adam op een goede plek is en met ons en alles wat er is gebeurd in verbinding staat.”

