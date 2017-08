Vader is boos op oppas die in slaap is gevallen en doet dan dít

Als je een oppas betaalt om op je kinderen te letten, dan is het niet al te prettig om te ontdekken dat diegene gewoon in slaap is gevallen.

Christopher was net als zijn vrouw gewoon gaan werken in de ochtend en de oppas zou op hun kroost letten. Maar hij was iets vergeten en kwam dus even later onverwachts het huis binnenvallen. Toen zag hij oppas Sarah liggen slapen.

Waar zijn ze

Hij besloot haar een lesje te leren. Hij nam zijn kinderen zonder iets te zeggen mee naar zijn werk en besloot haar reactie af te wachten. Pas 2 uur later hoorde hij iets van haar. Ze sms’te hem toen: “Bel me nu”. Toen stuurde hij terug dat hij niet kon bellen en vroeg hij of alles in orde was met zijn kinderen. “Nee dat is het niet, bel me nu alsjeblieft”. Christopher besloot nog even door te jennen en bleef haar dezelfde vragen sturen: “Wat is er aan de hand? Gaat alles goed met mijn kinderen? Waar zijn mijn kinderen in godsnaam?”

Grap

Als Sarah de politie heeft gebeld vindt hij het genoeg geweest en vertelt hij haar de waarheid. Ze kan het niet geloven. “Is dit een grap?”, vraagt ze. “Nee”, zegt hij. En hij is woest.”Dit is geen grap want ik heb ze om 10 uur vanochtend al meegenomen. Je bent ontslagen en ga alsjeblieft mijn huis uit. Ik zou je wel willen aanklagen omdat je mijn kinderen zo hebt verwaarloosd”. Of hij die klacht ook echt heeft ingediend is niet bekend.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO:

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock