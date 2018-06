Optreden voor een groot publiek is hartstikke spannend natuurlijk. Helemaal wanneer je pas twee jaar oud bent. Daarom hielp Marc Daniels zijn dochter Bella op een geniale manier toen ze op het podium even helemaal dichtklapte. En dat zorgde voor héle schattige beelden.

De tweejarige Bella houdt van dansen, maar toen ze tijdens haar allereerste balletoptreden ineens het grote publiek zag, klapte het meisje helemaal dicht. Ontroostbaar stond ze op het podium te huilen.

Pirouettes

Vader Marc Daniels kon dat niet aanzien en bood zijn dochtertje snel hulp. De stoere, brede man rent het podium op en begint enthousiast met het groepje ballerina’s mee te dansen. Hij pakt zijn dochters hand vast en probeert zo vakkundig mogelijk alle pliés en pirouettes mee te doen. Zó lief. Daar smelt je toch gewoon van?

Aanmoedigen

Marc vertelt nadien dat hij over zijn briljante actie geen seconde heeft hoeven nadenken. “Ik liep gelijk met dochter Suri op m’n arm het podium op en vertelde Bella wat voor geweldige danseres ze is. Vervolgens vroeg ik of ze misschien met papa wilde dansen. Ze knikte ja”, vertelt Marc. Zo gezegd is zo gedaan. Wauw, wat een held!

