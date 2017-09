Deze vader draagt al jarenlang dezelfde polo om een hartverscheurende reden

Eerder dit jaar deelde twittergebruiker @922_riaru in een tweet een foto van haar vader in een groen-gele polo. Ze begreep toen niet waarom haar vader het oude ding altijd maar blijft dragen, tót ze onlangs oude fotoalbums opensloeg.

Nadat haar opa overleed, bladerde de vrouw door oude fotoalbums. Daar vond ze foto’s van de huwelijksreis van haar ouders. Op één van de foto’s is te zien hoe het pasgetrouwde stel knus in een bootje in Venetië zit. Op de foto draagt haar vader zijn geliefde polo en haar moeder, die 18 jaar geleden overleed, een polo die er precies bij past.

Speciale gelegenheid

“Ik vroeg me af waarom hij dat oude ding maar bleef dragen. Waarom kocht hij niet gewoon een nieuwe? Ik had nooit geweten dat de polo zo’n belangrijke herinnering voor hem was.” Haar vader gaat er dan ook mee om alsof het zijn meest dierbare bezit is. “Wanneer er een gat in zit, naait hij het weer aan elkaar. Hij draagt het naar iedere speciale gelegenheid. Of het nou een studie-event is voor zijn werk of een familiebijeenkomst”, vertelt ze.

Koesteren

Ze deelde haar ontroerende ontdekking op Twitter, waar haar bericht meer dan 81.000 retweets kreeg. Hoewel ze zich eerst geneerde voor de polo, denkt ze daar nu totaal anders over. “Ik vond het nooit cool dat hij altijd datzelfde ding droeg, maar nu denk ik dat ik ook mijn eigen herinneringen moet koesteren. Ik zal nooit iets belangrijks van mijn ouders en grootouders weggooien.”

In de categorie lieve vaders: deze man die een heel parcours aflegt met zijn dochter.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Buzzfeed. Beeld: Twitter