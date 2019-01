De vader van Dieuwke (44) verliet plotseling zijn gezin voor een ander

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week Dieuwke, haar vader vertrok plotseling waarna ze hem jarenlang amper zag.

Dieuwke (44): “Mijn vader is ergens anders gaan wonen toen ik zes jaar was. Ik weet nog precies hoe het ging. Het was begin januari en het had een beetje gesneeuwd. We waren met mijn moeder naar het hertenkamp geweest, daar was een kinderboerderij. Mijn moeder was van de uitstapjes, mijn vader ging nooit mee. Ik denk dat hij er geen zin in had, maar toen vond ik het heel gewoon, zoals je alles wat er thuis gebeurt heel gewoon vindt als kind. Dat mijn vader in de logeerkamer op zolder sliep en niet bij mijn moeder in het grote bed was ook iets waar ik geen vragen over stelde.”

Koffer

“We kwamen thuis van het hertenkamp en mijn vader stond in de gang met een koffer naast zich. Hij gaf mijn broertje van vier en mij een zoen en zei: ‘Jullie moeder zal het wel uitleggen’ en liep met zijn koffer de deur uit. Mijn moeder moest huilen, en mijn broertje en ik waren natuurlijk ook overstuur. Er werd trouwens niets uitgelegd. ‘Jullie vader woont voortaan ergens anders,’ dat was alles wat we te horen kregen.”

Weekend

“We hebben mijn vader een hele tijd niet gezien, maar toen ik zeven was, zei mijn moeder dat we een weekend naar hem toe zouden gaan. ‘Er woont daar ook een mevrouw, maar die moet je niet vertrouwen,’ zei ze ook nog. Dat zette een domper op mijn plezier dat ik eindelijk mijn vader weer zou zien, want ik had hem erg gemist. Er woonde inderdaad een mevrouw in het huis van mijn vader, en ik heb zo min mogelijk tegen haar gezegd, want je weet tenslotte niet wat je kunt verwachten van iemand die je niet mag vertrouwen. Ook nu werd er niets uitgelegd door mijn moeder.”

Geen contact

“Na dat ene weekend hebben we hem trouwens nauwelijks meer gezien. Veel later, ik was toen een jaar of veertien, heeft mijn moeder verteld dat mijn vader een vriendin had en dat ze hem daarom de deur uit had gezet. ‘Je vader deugt niet!’ zei ze erbij. Na al die jaren was ze nog steeds kwaad en verbitterd over ‘zijn verraad’. Pas toen ik het huis uit was, heb ik meer contact met mijn vader gekregen. Het is best een aardige man en zijn vrouw is eigenlijk ook best aardig. Maar het is gewoon te laat. Er is te lang te weinig contact geweest. Mijn moeder neem ik niets kwalijk. Ze is tot op de dag van vandaag verbitterd over mijn vader, en dat vind ik voor haarzelf het allerergste.”

