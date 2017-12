Deze vader neemt zijn dochter iedere maand mee op date

Iedere maand neemt de man van Caitlin Fladager uit Vancouver hun dochtertje mee op date. Hij neemt bloemen voor haar mee, helpt met het uitkiezen van een jurk en deelt een toetje. De vader kon rekenen op een boel ooh’s en aah’s, maar niet iedereen is enthousiast.

“Het is een traditie geworden”, zegt Caitlin over de date. Op Twitter deelt ze foto’s van hun dochter stralend met een bos bloemen, in een vrolijke stippenjurk en in opperste concentratie achter een stuk taart. Het meisje heeft het overduidelijk enorm naar d’r zin en de Caitlins tweet kon dan ook rekenen op tienduizenden likes en retweets. Veel mensen jubelen de traditie toe omdat het meisje zo precies leert hoe een man haar hoort te behandelen. Toch zijn er ook een paar critici.

‘Geschokt’

Veel mensen vallen over het woord ‘date’. Ze bestempelen het als ‘eng’ en ‘ongepast’ dat de vader hun maandelijkse uitje zo noemt. “Ik zeg niet dat de man slechte intenties heeft, maar ik ben geschokt dat anderen het alleen maar schattig en leuk vinden. Maar ik vind dat het verkeerde signalen geeft aan de buitenwereld én aan het meisje”, reageert iemand. “Waarom noem je dat in godsnaam ‘een date’? Ga je ook op ‘date’ met je zoons?”

Wat vind jij: is het inderdaad een beetje opmerkelijk of alleen maar heel erg aandoenlijk?

Every month this year, my husband has taken our daughter out on “dates”. He brings her home flowers, helps her pick out a dress, and takes her out to split a dessert with him. It’s become a tradition. ❤️ pic.twitter.com/MAbuExXVtq

— caitlinfladager (@caitlinflads_) November 29, 2017