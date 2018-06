Vader laat dochter (15) met helikopter naar eindexamengala brengen

Je kunt je door je ouders af laten zetten bij je eindexamengala, met de fiets gaan óf je laat je vader een helikopter regelen. De 15-jarige Chayenne had gisteren de dag van haar leven toen ze met een helikopter naar haar gala in Lelystad mocht.

Het gaat er bij Scholengemeenschap Lelystad blijkbaar niet om hoe je eruit ziet, maar hoe je naar het feest komt. Gisteravond was het een dolle boel voor de deur van de feestlocatie: trekkers, bussen, limousines, Hummers en sportwagens, je kunt het zo gek niet bedenken of het stond er. Maar het kon dus toch nog net een stapje gekker met een helikopter.

Origineel aanpakken

De vader van Chayenne wilde het origineel aanpakken. “Een helikopter hadden ze nog nooit voorbij zien komen. Wij dachten ‘we doen eens wat anders’”, vertelt de vader tegen het AD. Het idee ontstond als een grapje, maar als verrassing heeft haar vader het toen echt geregeld. “Dit heeft niks met geld te maken. Ik heb gewoon de juiste connecties in de helikopterbranche en daar gebruik van gemaakt.” Vandaag hoort Chayenne of ze ook echt geslaagd is. Mocht dat niet zo zijn, dan moet ze volgens haar vader volgend jaar op de fiets.

Bron: AD.nl. Beeld: iStock.