Vader en 4 dochters verongelukken: alleen moeder Mary overleeft auto-ongeluk

Vader Audie, moeder Mary en hun vier dochters waren op vakantie en reden terug naar huis. Maar hun terugweg eindigde in een vreselijk auto-ongeluk.

Een fataal ongeluk: Audie en al zijn dochters kwamen te overlijden. Alleen moeder Mary heeft de crash overleefd. Daniel, haar broer zegt: “Ze zijn allemaal weg. Allemaal. In een paar seconden. We weten niet hoe we ooit verder moeten gaan.”

Kaitlyn was 20 jaar, Danna was 17 jaar en de tweeling Allison en Melissa waren 13 jaar. Het gezin woonde in Amerika, het ongeluk gebeurde in Delaware. Een grote vrachtwagen wilde een weg oversteken maar keek niet goed. De auto waarin het gezin zat ramde de vrachtwagen frontaal.

Vader en dochters overleden ter plekke. Er waren nog meer auto’s bij het ongeluk betrokken, maar er vielen niet meer doden. Het is niet bekend of Audie of juist zijn vrouw Mary achter het stuur zat. Mary ligt momenteel in het ziekenhuis. Ze is buiten levensgevaar en is stabiel. Of ze al weet wat er met haar gezin is gebeurd, is niet bekendgemaakt.

Bron: People. Beeld: GoFundMe