Vader moet dochtertje in bed leggen en doet dat op hilarische manier

Mama Ashlie was zo druk bezig met de afwas dat ze toen haar vriend binnenkwam hem meteen vroeg om hun dochtertje even in bed te leggen. En dat deed hij.

Het meisje lag nog in het autostoeltje dus haar vader pakte haar met zitje en al op. Vervolgens nam hij de opdracht die hij gekregen had wel iets te letterlijk want hij stopte het meisje met stoeltje en al in bed. Waarom ook niet? Toen de moeder haar dochtertje wakker wilde maken om nog even te douchen trof ze het autostoeltje ín bed aan.

Lachen

De vrouw moest zo hard lachen dat ze de kamer uit moest lopen om het meisje niet wakker te maken. Ze deelde een foto van de actie op Twitter en al snel ging het plaatje het hele internet over.

Aaron came in the house with London asleep in her car seat and I told him to “Just put her in the bed.” He did exactly that. pic.twitter.com/dkr4lfW66z — Melvin Doo (@allhailla) 12 oktober 2017



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Grazia.nl. Beeld: iStock.