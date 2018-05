Vader duwt dochter (12) van brug en springt haar achterna

Tragisch nieuws uit Italië. Daar zijn een vader en dochter overleden door een val van een brug.

Extra verdrietig is dat de vader zijn eigen dochter heeft geduwd. Daarna is hij haar achterna gesprongen. Voor hij sprong riep hij “vergeef me, vergeef me”.

Het was vrijwel onmogelijk dat de duo de val eventueel had overleefd, want de brug was 30 meter hoog en onderdeel van een autosnelweg in de buurt van Francavilla al Mare in de Abruzzen, in het midden van Italië.

Hulpverleners hebben nog geprobeerd om de man op andere gedachten te brengen, maar dat mocht niet baten.

Eerder op de dag een andere val

De politie sluit volgens het Italiaanse persbureau ANSA niet uit dat de tragedie te maken heeft met een andere zaak eerder op de dag in de buurt van de brug. Daar viel een vrouw, mogelijk de moeder van het twaalfjarige meisje, van een balkon op de vierde verdieping. Ze overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Onbekend is wat de eventuele rol van de vader hierin zou zijn.

Francavilla al Mare, lancia figlia dal viadotto poi si suicida. Avrebbe ucciso anche la compagna [news aggiornata alle 21:47] https://t.co/mGIOILLnJu — la Repubblica (@repubblica) 20 mei 2018

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24 uur per dag bereikbaar) en 113.nl.

