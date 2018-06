Verdrietig nieuws over de vader van Floortje Dessing

Floortje Dessing deelde gisteravond in ‘RTL Late Night’ verdrietig nieuws over haar vader. Hij heeft een ongeluk gehad.

Humberto blikte in zijn laatste week RTL Late Night terug op de aflevering waarin Floortje samen met haar ouders te gast was, nadat ze de Televizierring had gewonnen in 2016. En na dat fragment, kreeg de presentatrice het even moeilijk.

Sterk baasje

De beelden van haar vader bleken extra beladen te zijn. “Het is een beetje emotioneel, mijn vader heeft net een ongeluk gehad”, legt Floortje met waterige ogen uit. Wat voor ongeluk precies, wordt niet duidelijk. “Een beetje dubbel om het te zien. Het gaat wel oké, maar het is even heftig allemaal.” Haar vader is nu 88. “Hij is een klein, maar sterk baasje. (…) Het komt goed, hij is sterk.” Sterkte, Floortje!

Bron: RTL Late Night. Beeld: ANP