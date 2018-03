Vader mist de geboorte van zijn dochter omdat hij flauwvalt naast het ziekenhuisbed

Als je als vrouw urenlang ligt te puffen en pijn te lijden tijdens de bevalling, dan kun je wel een beetje steun van je man gebruiken.

Maar niet alle mannen zijn even grote helden in het ziekenhuis, zo blijkt. Ben had het zwaar tijdens de bevalling van zijn vrouw Amy.

Te spannend

Ze lag al negen uur lang te persen en weeën te verwerken, toen het bij haar man eventjes misging. Het werd hem allemaal teveel: hij viel flauw. Maar daarbij stootte hij vrij hard zijn hoofd tegen een ventilator en moest hij medische hulp krijgen. Pas vijf uur later was hij weer helemaal de oude. En tja, toen was zijn dochtertje al geboren. Hij miste dus de geboorte van zijn kind vanwege het flauwvallen.

Amy: “Ik begrijp mijn man best hoor en ik vind het ook niet erg dat het is gebeurd. Maar ik blijf hem hier wel mee plagen, ja”. Ben: “Ik voel me toch wel een beetje een sukkel”. Dochtertje Amber Rose maakt het goed.

Bron: Independent. Beeld: Twitter