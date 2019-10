Vader afgezonderd gezin Ruinerwold uit Moonsekte gezet

De vader van het gezin in Ruinerwold dat zich 9 jaar lang afzonderde van de buitenwereld blijkt eerder uit de Nederlandse tak van de Moonsekte te zijn gezet.

Gerrit Jan, de vader van het gezin dat jaren geïsoleerd zat in een boerderij in Ruinerwold, was eind jaren 70 lid van de zogeheten Moonsekte.

Moonsekte

De Moonbeweging wordt internationaal de Verenigingskerk genoemd. De Zuid-Koreaanse dominee Sun Myung Moon was de leider van de beweging, hij overleed in 2012. Aanhangers krijgen de naam ‘moonies’. In 1965 is de beweging naar Nederland gebracht. Aanhangers proberen een zo goed mogelijke maatschappij na te streven. Wereldvrede is hun uiterste streefdoel. Volgelingen leven van donaties.

Gekke ideeën

De Verenigingskerk heeft zich 30 jaar geleden afgekeerd tegen Gerrit Jan. Zijn 67-jarige neef legt aan Het dagblad van het Noorden uit waar dat door kwam. “Hij kreeg op een gegeven moment bepaalde ideeën in zijn hoofd zitten. Gekke ideeën, maar niemand in de familie wil het daar over hebben”, legt hij uit. “Op een gegeven moment heeft onze kerk gezegd: met jou kunnen we niet meer verder.” Of Gerrit Jan nu nog steeds het geloof aanhangt weet de neef niet.

Vast

Begin deze week is de zaak bij de politie aan het licht gekomen. In een boerderij in Ruinerwold zaten zes kinderen en hun vader jarenlang in een afgesloten ruimte. De 58-jarige huurder van de boerderij, Josef B., is opgepakt. Hij blijft de komende 2 weken nog vastzitten voor vrijheidsberoving. De verdachte zit in beperkingen, hij mag dus alleen contact hebben met zijn advocaat.

Bron: Dagblad van het Noorden. Beeld: ANP