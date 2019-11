Vader afgezonderd gezin Ruinerwold verdacht van seksueel misbruik

De 67-jarige vader van het afgezonderde gezin uit Ruinerwold wordt verdacht van seksueel misbruik van 2 van zijn kinderen.

Het gaat om het misbruik van 2 van de 3 oudste kinderen, die het ouderlijk huis al eerder hadden verlaten. Zij zouden niet op de boerderij in Ruinerwold hebben gewoond.

Advertentie

Mishandeling

Vader Gerrit Jan van D. wordt ook verdacht van witwassen, vrijheidsberoving en mishandeling van zijn 9 kinderen. Dat meldt het OM. De man wordt er ook van beschuldigd samen met Josef B., de huurder van het huis waar het gezin verbleef, in 2009 in Meppel een man uit Oostenrijk te hebben vastgehouden.

Ruinerwold

De zaak van het afgezonderde gezin halverwege oktober bij de politie aan het licht, nadat zoon Jan (25) meerdere keren in een kroeg in het Drentse Ruinerwold was opgedoken en z’n verhaal deed. De politie werd ingeschakeld en al snel bleek dat Jan, samen met zijn broertjes en 4 zusjes, jarenlang een spookleven heeft geleid op een boerderij in Ruinerwold. Het gezin heeft 9 jaar lang met elkaar in een afgesloten ruimte geleefd. In die ruimte kwam wel daglicht binnen. Af en toe kwamen de gezinsleden in de tuin, maar ze verlieten het terrein nooit.

Echte vader

Uit een DNA-verwantschapsonderzoek is gebleken dat de 6 kinderen uit de boerderij dezelfde vader en moeder hebben. De 67-jarige Gerrit Jan van D. is de vader. De moeder is in 2004 in Zwolle overleden. De oudste 4 kinderen van het spookgezin uit Ruinerwold zullen hun verhaal doen in een documentaire van Jessica Villerius. De filmmaker volgt het gezin momenteel in hun uitzonderlijke proces, waarbij ze hun plek in de ‘gewone’ wereld moeten zien te vinden terwijl diezelfde wereld lijkt mee te kijken.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: OM. Beeld: ANP