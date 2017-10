Vader die hartverscheurende foto van doodzieke dochtertje deelde, legt uit waarom

De foto ging vorig jaar bij iedereen door merg en been: een ongeneeslijk ziek meisje, nog maar 4 jaar oud, die overduidelijk ontzettend veel pijn leed. Haar vader maakte de foto zelf en plaatste deze op Facebook. Een jaar later legt hij uit waarom hij de foto met de hele wereld deelde.

Het meisje op de foto was de 4-jarige Jessica, die leed aan neuroblastoom, een zeldzame vorm van kinderkanker aan het zenuwstelsel. Haar vader Andy hield een Facebookpagina bij over Jessica om vrienden en familie op de hoogte te houden. Daar plaatste hij ook onderstaande schokkende foto, die vervolgens de hele wereld overging. Een paar weken nadat de foto werd gemaakt, overleed Jessica.

Diepe depressie

Inmiddels is het bijna een jaar geleden dat de foto werd genomen. In een interview vertelt Andy dat hij na de dood van zijn dochter in een diepe depressie belandde. Hij kon in die periode niet meer naar foto’s van zijn dochtertje kijken zonder overweldigd te worden door verdriet. Maar als hij naar díe ene hartverscheurende foto kijkt, dan herinnert hij zich weer dat het de juiste beslissing was om de behandeling te stoppen en het meisje de eeuwige rust te laten vinden.

Wreedheid van kinderkanker

Hij legt uit waarom hij juist deze foto, waar veel mensen amper naar kunnen kijken zonder in tranen uit te barsten, online zette. “Ik kwam erachter dat ik door middel van mijn foto’s de wereld meer kon leren over de wreedheid van kinderkanker. Deze verschrikkelijke kant van de ziekte blijft vaak verstopt.”

Impact

Andy zegt dat hij niet had verwacht dat de foto zo’n impact zou hebben, ook op wildvreemden. “Het was oorspronkelijk niet de bedoeling om die foto van een door pijn gekwelde Jessica te posten. De foto was voor onszelf, om te herinneren dat de beslissing om niet koste wat het kost te proberen haar leven te verlengen, de juiste was. Toen ik de foto nog eens bekeek, ontdekte ik de kracht die het beeld uitstraalde en besloot ik het op Facebook te plaatsen, om alle volgers het ware gezicht van de ziekte te tonen. Ik had nooit zoveel emotionele reacties verwacht van al die mensen die vreemden waren voor Jessica.”

Geen spijt

Andy heeft geen spijt van het plaatsen van de confronterend foto. “Ik verontschuldig me alleen aan mensen die Jessica kenden. Ik begrijp dat de foto moeilijk is om te bekijken. Maar ik verontschuldig me niet aan mensen die haar niet kenden. Dit is wat kanker in de laatste weken doet met een kind. Voor haar diagnose was ik een van de mensen die deze donkere kant niet wou zien. Het zou ons toch nooit overkomen! Maar nu zie ik teveel kinderen hetzelfde lot ondergaan.”

Meer bewustzijn

Inmiddels werkt Andy als fotograaf voor de stichting World Child Cancer. Met zijn foto’s wil hij meer bewustzijn creëren voor de vreselijke gevolgen van kinderkanker en geld inzamelen voor meer onderzoek en medische behandelingen voor kinderen in ontwikkelingslanden.

Bron: Metro.co.uk, Nieuwsblad. Beeld: Facebook