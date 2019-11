Vader deelt gesprekken met dochtertjes in hilarische berichten op social media

In een gezin met 4 jonge dochters is het nooit saai. Daar weet papa James Breakwell alles van. Op social media deelt hij de grappigste gesprekken die hij met zijn dochters voert.

James is vader van 4 dochters in de leeftijd van 9 jaar en jonger. Als enige man in huis heeft hij het flink te verduren. Op Twitter deelt hij regelmatig de meest hilarische uitspraken van zijn meiden en die zijn voor alle ouders héél herkenbaar:

Zijn 4-jarige dochter vond het wel tijd dat het bezoek naar huis ging:

4-year-old: When can I play with my presents? Me: After all your party guests go home. 4: EVERYBODY HAS TO LEAVE. — James Breakwell, Exploding Unicorn (@XplodingUnicorn) November 9, 2019

Waarom ik ijs wil? Daar heb ik geen reden voor nodig:

9-year-old: I NEED ice cream. Me: Why? 9: Ice cream doesn’t need a reason. She has a point. — James Breakwell, Exploding Unicorn (@XplodingUnicorn) November 8, 2019

Honger is honger, vond de 7-jarige:

7-year-old: I’m hungry. Me: You just ate. 7: What’s that have to do with it? — James Breakwell, Exploding Unicorn (@XplodingUnicorn) November 8, 2019

2 t-shirts en geen broek? Kan prima op de vrijdag:

Me: Did you pick out all your clothes? 7-year-old: Yeah. Me: You chose two shirts and no pants. 7: It’s Friday. — James Breakwell, Exploding Unicorn (@XplodingUnicorn) October 25, 2019

Papa’s gezicht kan blijkbaar ook wel een push-up gebruiken:

5-year-old: Why do you do push-ups? Me: So I look better. 5: Will they change your face? — James Breakwell, Exploding Unicorn (@XplodingUnicorn) October 21, 2019

Aardig doen tegen je zusjes? Onmogelijk:

7-year-old: Can I watch TV? Me: If you’re nice to your sisters for one hour. 7: So I’m never watching TV again? — James Breakwell, Exploding Unicorn (@XplodingUnicorn) October 13, 2019

Als je nou geen klok hebt, kun je dan nog wel te laat komen…?

Me: Hurry up. We’re late. 3-year-old: Not if you hide the clock. We’ll never be late again. — James Breakwell, Exploding Unicorn (@XplodingUnicorn) October 7, 2019

Ik vind jou de aller-allerliefste vader die ik heb…

5-year-old: You’re my favorite parent. Me: Aw, thanks. 5: After Mom. — James Breakwell, Exploding Unicorn (@XplodingUnicorn) August 15, 2019

Soms heb je dat stukje taart écht nodig:

9-year-old: I need cake. Me: You don’t “need” it. You just want it. 9: I said what I said. — James Breakwell, Exploding Unicorn (@XplodingUnicorn) June 21, 2019

Een kat of een moeder? Die keuze is snel gemaakt:

[sees a stray cat] 7-year-old: Can we take it home? Me: Your mom is allergic. 7: We can get a new mom. — James Breakwell, Exploding Unicorn (@XplodingUnicorn) June 14, 2019

Bron: Flair.be. Beeld: iStock