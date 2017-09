Vader rent marathon met lege kinderwagen om hartverscheurende reden

Triatleet Troy Austin stal de show bij een Australische marathon. Niet omdat hij als eerste eindigde, maar omdat hij 42 kilometer lang een lege kinderwagen voor zich uit duwde.

En daar zit een hartverscheurende reden achter.

Wanneer kun je het best professionele hulp zoeken bij het rouwen? Libelle’s rouwexpert Daan vertelt het in bovenstaande video.

Kind kwijt

“Hé, je bent je kind verloren”, grapten sommige omstanders. “Ja, ik ben mijn kind verloren, en ik krijg hem niet meer terug”, antwoordde Troy daarop. Bloedserieus, want door een lege kinderwagen voor zich uit te duwen, probeerde hij aandacht te vragen voor een heftig onderwerp: stilgeboorte.

Aandacht voor stilgeboortes

In januari 2016 werd het zoontje van Troy en zijn vrouw Kelly dood geboren na 27 weken zwangerschap. Zijn hartslag werd niet meer gevonden en 3 dagen na dit verwoestende nieuws, werd de bevalling ingeleid. Hij zou nu 1,5 jaar oud zijn geweest.

“Dan moet je naar het ziekenhuis in de wetenschap dat je gup niet mee naar huis komt”, vertelt Troy aan Daily Mail over het niet te verteren moment. “Zijn kleren zijn niet nodig, zijn kribbe blijft leeg. (…) We zijn de hele nacht bij hem gebleven. We hebben hem vastgehouden tot zonsopkomst, om vervolgens afscheid te nemen terwijl een verpleegster hem wegreed.”

Sporten om niet te rouwen

Na dit immense verlies, sloeg Troy fanatiek aan het sporten. “Ik trainde en maakte mezelf mentaal en fysiek zo moe dat ik het mezelf niet toestond om te rouwen”, zei hij. Nu doet de triatleet dat wel. En zijn sportersmentaliteit zet hij in voor zijn zoontje.

Knuffels en tranen

“Ik was voorbereid op vragen over de lege kinderwagen”, vertelt Troy aan Daily Mail, terugkomend op de marathon. Wel stoorden de lompe, onwetende opmerkingen in de trant van ‘kind kwijt’ hem. “Maar iedere keer dat iemand dat zei, erkenden ze wél dat ik mijn zoon verloren was. Ze erkenden dat T.G. mijn jochie was.”

Troys verhaal maakte ter plekke veel los. “Voor de start waren wat emotionele momenten toen sommigen aan me vroegen waar mijn kind was. Ik legde ze uit dat er dus geen kind is. Een knuffel, excuus, traan of verontschuldigende blik volgde.”

Broertje

Onlangs zijn Troy en Kelly de trotse ouders van een kerngezond tweede zoontje geworden. “Maar dat neemt ons gemis van zijn grote broer niet weg, en dat zal het ook nooit doen.” Naast aandacht, hopen de ouders geld in te zamelen voor gezinnen die ook een stilgeboorte meemaken met hun goede dol ‘T.G.’s Legacy’.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update.

Bron: Daily Mail. Beeld: Facebook