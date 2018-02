Vader laat zoontje van 9 maanden roken 'voor een leuke foto'

De Indonesische vader Muzammil (36) stopte een brandende sigaret in de mond van zijn zoontje, waarna hij zijn vrouw vroeg om een foto te maken. Die foto werd vervolgens op social media geplaatst, met grote gevolgen.

De lokale politie van Bangkalan pakte de vader op na het zien van de foto. De man riskeert nu een gevangenisstraf.

Zes maanden cel

Het zoontje van de man is nog maar 9 maanden oud. De vader dacht dat het grappig zou zijn om een foto van het jochie te maken waarop hij aan het ‘roken’ is.

Wettelijk gezien bestaat er geen straf voor het aanzetten van kinderen tot roken. Toch zou de vader zes maanden cel kunnen krijgen wegens schending van de wet op kinderbescherming. Zijn vrouw riskeert geen gevangenisstraf.

