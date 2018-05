Presentator Lodewijk van Eigen Huis & Tuin is vader geworden

Lodewijk Hoekstra, bekend geworden als de presentator van Eigen Huis & Tuin met de groene vingers, heeft een zoontje gekregen. Het mannetje heet Mats Olivier en een eerste foto is al te bewonderen bij Shownieuws.

Mats werd 1 mei geboren. Het is het eerste kindje dat de 41-jarige Hoekstra krijgt met zijn nieuwe vriendin Renee. Na zijn scheiding van Kristel, met wie hij twee kinderen kreeg, was het de oppas van zijn kinderen, Renee, die hem weer gelukkig maakte in de liefde.

