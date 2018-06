Vader Meghan Markle vertelt wat Harry hem beloofde voor zijn ja-woord

Nadat Meghan Markle’s vader bekendmaakte dat hij Meghan niet weg kon geven op haar trouwdag, liet hij niet meer van zich horen. Tot hij vandaag een groot interview gaf op televisie en daarin vertelde over de gesprekken die hij met Meghan en Harry had voor de bruiloft.

Een trotse vader laat haar dochter natuurlijk niet zomaar trouwen. Daarvoor moet hij de bruidegom eerst goed in zijn oren knopen dat hij goed voor zijn dochter moet zorgen. En dat is precies wat Thomas Markle vroeg van Harry. Hij vertelt in Good Morning Britain: “Harry vroeg om de hand van Meghan met een telefoontje. Ik vertelde hem: ‘Je bent een gentleman, beloof me dat je haar met geen vinger aanraakt en ik geef je mijn zegen.’”

Teleurgesteld

Uiteraard waren de twee teleurgesteld toen Thomas vertelde dat hij door gezondheidsproblemen niet naar de bruiloft kon komen. “Meghan huilde, dat weet ik zeker, en ze zeiden allebei ‘zorg goed voor jezelf, we maken ons zorgen.’” Ondanks dat hij niet in Londen aanwezig was, heeft hij wel alles gevolgd. “Meghan was prachtig. Ik moest huilen toen ik haar zag. Ik was zo trots dat de hele wereld op dat moment naar mijn dochter keek.”

Dankbaar

Toch was hij wel een beetje jaloers toen hij Prins Charles met zijn dochter naar het altaar zag lopen. “Het was een heel emotioneel moment. Ik had heel graag met haar naar het altaar willen lopen, maar ik ben heel dankbaar hoe het is gegaan. Ik kan geen betere vervanger dan Charles bedenken. Hij zag er heel goed uit.”

Bron: Express.co.uk. Beeld: Getty.