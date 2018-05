Lief: vader Meghan Markle gespot terwijl hij prins Harry googelt

Je dochter die gaat trouwen met een Engelse prins – het is nogal wat. Logisch dus dat Thomas Markle zoveel mogelijk research doet voor hij zijn dochter op 19 mei naar het altaar wandelt.

Het onbekommerlijke leven dat Thomas in zijn dorp Rosarito in Mexico leidt staat in schril contrast met de royal kermis die hem over een paar weken in Londen staat te wachten. Meghans 73-jarige vader heeft zijn schoonzoon naar verluidt zelfs nog nooit ontmoet. Daarom doet hij nu, vanuit een internetcafé in Mexico, zoveel mogelijk research over de prins.

Geschiedenis van Engeland

De arme man kan dus niet eens meer ongestoord surfen in een internetcafé zonder dat hij op de kiek wordt gezet. Eerder deze week werd ook al gespot hoe een pakketjesbezorger een kostuum bij hem kwam leveren en hij werd ook al eens gefotografeerd terwijl hij een boek over de geschiedenis van Engeland doornam in een koffietent. Het kan natuurlijk zijn dat in dit geval de vaardige photoshoppers van deze wereld een ander schermpje in zijn computer hebben geknutseld, maar goed, als wij de vader van Meghan waren, zouden we ons ook tot in de puntjes voorbereiden, dus wie weet.

Belangrijke rollen

Hoewel Thomas en Meghans moeder Doria Ragland lang geleden uit elkaar gingen, zijn ze er allebei gewoon bij. Keningston Palace onthulde deze week dat de twee ‘belangrijke rollen’ zullen vervullen tijdens de ceremonie. “Mevrouw Markle is verheugd dat ze haar ouders aan haar zijde heeft op deze mooie en belangrijke dag”, aldus een woordvoerder van het koningshuis.

Doing some royal reconnaissance, Mr Markle? Meghan’s father Thomas who will give her away in 10 days but STILL hasn’t met Harry – is spotted reading articles about the wedding and his daughter at an internet cafe near his Mexican homehttps://t.co/e3GKlJJBGD — Market Savant (@MarketSavant) May 9, 2018

Bron: Metro UK. Beeld: ANP, Twitter