Vader Meghan Markle legt uit waarom hij de privébrief tóch liet publiceren

Thomas Markle, de vader van Meghan, was nooit van plan om de privébrief van z’n dochter openbaar te maken. Hij deed het toch, maar daar had hij een goede reden voor.

Thomas stuurde dik een jaar geleden de handgeschreven brief die hij van zijn dochter Meghan had gekregen naar Mail on Sunday. Niet zomaar, want volgens hem had het Amerikaanse blad People op basis van vrienden van Meghan verkeerde conclusies had getrokken.

Juridische stappen

Thomas voelde zich genoodzaakt om enkele details prijs te geven, maar de publicatie van de privébrief die Meghan naar haar vader had gestuurd, schoot bij Meghan en Harry in het verkeerde keelgat. De brief is de reden dat prins Harry juridische stappen heeft genomen tegen de krant. Prins Harry claimt dat de krant met opzet bepaalde alinea’s, zinnen of woorden wegliet om ‘leugens in stand te houden’.

Pijnlijk

“Ik besloot om delen van de brief openbaar te maken vanwege het artikel rond Meghans vrienden in People Magazine. Ik moest mezelf verdedigen”, legt Thomas uit. “Ik heb niet alles prijsgegeven omdat sommige dingen te pijnlijk waren. Het was geen liefdevolle brief.” Hij was zelfs zo kapot van de brief, dat hij het eigenlijk nooit aan iemand had willen laten zien. In de brief schrijft Meghan hoe erg het haar kwetst dat haar vader steeds naar de pers stapt met onjuiste verhalen.

Misleiden

Volgens prins Harry zijn de teksten uit hun verband gerukt en enkel door Mail on Sunday gepubliceerd om lezers te misleiden. Daarom zijn Harry en Meghan via hun advocaten naar de rechter gestapt. Ze vinden dat het moederbedrijf Associated Newspapers bezig is met een campagne om valse en opzettelijk denigrerende verhalen over de hertog en hertogin van Sussex verspreiden. De royals hebben ook The Sun en Daily Mirror aangeklaagd.

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP