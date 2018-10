Vader Meghan Markle reageert voor het eerst op haar zwangerschap

Thomas Markle, de vader van Meghan Markle, heeft opnieuw van zich laten horen. Tegenover The Mail laat hij weten erg blij te zijn met het babynieuws van Meghan en prins Harry, al moest hij het net als de rest de wereld via de media vernemen.

De 74-jarige Thomas vertelt dat hij in zijn auto aan het wachten was tot hij toestemming kreeg om de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten te passeren.

Vreugde

“Toen hoorde ik de aankondiging van de baby op mijn autoradio. Het eerste waaraan ik dacht was het moment waarop ik Meghan 37 jaar geleden als baby in mijn armen hield”, aldus Thomas. “Ik liep over van liefde, vreugde en geluk, zowel voor mijn prachtige dochter als mijn schoonzoon. Nieuw leven is een zegen en ik verheug me erop een kleine Meghan of Harry te kunnen zien.”

Niet verrast

Thomas is naar eigen zeggen niet verrast door het nieuws. “Meghan houdt van kinderen en al sinds het begin van hun relatie heeft ze het met Harry over het stichten van een gezin. Ze zal een fantastische moeder zijn.”

Geen goede band

Het is echter nog maar de vraag of Thomas zijn kleinkind te zien zal krijgen. Meghan heeft al het contact met haar vader afgebroken nadat bekend werd gemaakt dat hij paparazzo foto’s in scene had gezet. Thomas was niet aanwezig op de bruiloft en heeft zijn schoonzoon Harry ook nog niet ontmoet.

Bron: The Dailymail. Beeld: ANP/Facebook