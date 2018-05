Vader Meghan Markle hoofdrolspeler in paparazzischandaal: koningshuis 'not amused'

Krap een week voor de bruiloft blijkt Thomas Markle, de vader van Meghan Markle, verwikkeld te zijn in een paparazzischandaal waar het Britse koningshuis op z’n zachtst niet blij mee is.

Eerder deze maand verschenen er op het eerste gezicht schattige foto’s van de vader van Meghan Markle, die in een internetcafé informatie over zijn aanstaande schoonzoon prins Harry aan het googelen was.

Doing some royal reconnaissance, Mr Markle? Meghan’s father Thomas who will give her away in 10 days but STILL hasn’t met Harry – is spotted reading articles about the wedding and his daughter at an internet cafe near his Mexican homehttps://t.co/e3GKlJJBGD

— Market Savant (@MarketSavant) 9 mei 2018