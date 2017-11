Dít herkent iedereen met een vader of moeder in het bejaardentehuis

Natuurlijk ga je het liefst zo vaak mogelijk langs. Want ooit zorgden zij elke dag voor jou. En nu is het jouw tijd om voor hén klaar te staan.

En dus ga je graag vaak op bezoek bij je vader of moeder – ook als ze niet meer op zichzelf wonen.

Al is het maar om even een kop koffie te drinken, wat spulletjes helpen opruimen of om een wandeling op de hei te maken. Maar als één van je ouders in een bejaardentehuis woont, of als ze er beiden wonen, dan herken je vast deze punten.

Het draait de hele week om eten. Wat staat er nu weer op het menu: kalfslapjes of een slavink? En wordt het bloemkool of spinazie, op zondagavond? Het zijn de dingen die je vader en moeder bezighouden.

Al die rollators in de gang: je moet écht even goed kijken van wie nou welke is.

Er is altijd reuring in de gezamenlijke ruimte. Rummikub, Scrabble of kaarten: je ouders willen dat je aan alles meedoet als je er bent. En uiteraard wordt er een beetje vals gespeeld hier en daar. Hoort erbij.

Iedereen kent je als je binnenkomt. De buurvrouw komt zelfs graag even langs voor wat thee en koekjes als je op visite bent. Lekker bijkletsen.

Je ouders zijn trots op hun gebouw. Ze laten je de lift zien, het balkonnetje, de tuin en ja, zelfs de achteringang wordt vol passie geshowd.

Ze hebben het altijd úren over de verpleegkundige die ze komt verzorgen. Wat is het toch een leuke meid en o ja, wist je wat ze allemaal doet in haar leven? Is ze niet iets voor jullie zoon? Die zijn een beetje van dezelfde leeftijd, is het niet?

Cijfers

In Nederland zijn er nu zo’n 3,1 miljoen mensen 65-plusser. Mannen worden gemiddeld 79,9 jaar oud en vrouwen 83,3 jaar. Nederland telt 2.6 miljoen mantelzorgers, die minimaal 8 uur per week én langer dan 3 maanden voor een naaste zorgen. Het gaat dan vaak om een ouder of schoonouder. Toch is er ook een droevige keerzijde, van het ouder worden: van de ouderen in een zorginstelling, krijgen bijna 10.000 ouderen, nooit bezoek.

