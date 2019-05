Vader Nicolette van Dam nog steeds niet de oude na overval

De brute overval op René van Dam, de vader van Nicolette van Dam, heeft zijn sporen nagelaten. René moest meerdere operaties ondergaan en eet en drinkt momenteel nog uit een rietje.

“De klap is heel hard aangekomen,” zo laat zijn advocaat van Esser weten aan RTL Boulevard.

Advertentie

‘Terug bij af’

“Hij was enigszins hersteld, maar bleef last houden van zijn schouder. Drie weken geleden is hij opnieuw geopereerd, en is nu terug bij af. Zijn leven staat op z’n kop,” aldus van Esser.

Gewelddadige beroving

De 61-jarige René van Dam werd op 20 februari op klaarlichte dag in de buurt van het Hilton Hotel in Amsterdam overvallen. Volgens Nicolette werd haar vader op zeer gewelddadige wijze beroofd en liep hij daarbij zwaar lichamelijk letsel op.

Rechtszaak

Vandaag moesten de drie verdachten van de overval voor de rechter verschijnen. Een 28-jarige Amsterdammer en een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, en een 21-jarige verdachte zitten in voorlopige hechtenis. Een vierde verdachte van 17 is onlangs vrijgelaten.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Nicolette van Dam (@nicolettevandam1) op 8 Dec 2018 om 10:07 (PST)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Instagram, ANP