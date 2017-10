Vader mag zijn nier niet afstaan aan zijn doodzieke zoontje

Een Amerikaanse vader is ten einde raad: zijn zoontje is doodziek en heeft een niertransplantatie nodig. Hij is de perfecte match voor zijn kind, maar hij mag zijn nier niet afstaan.

De 2-jarige AJ heeft zo snel mogelijk een transplantatie nodig om te overleven. Het is de enige manier voor hem om te kunnen blijven leven.

In de cel

Maar Amerikaanse autoriteiten verbieden de vader om nu al zijn nier af te staan aan zijn zoontje, omdat hij een gedetineerde is. Hij zit al een tijd in de gevangenis vanwege verboden wapenbezit. Wie weet mag het over een tijd wel – daarover moet nog een besluit vallen. “We hebben 3 maanden nodig om samen met justitie te onderzoeken of de vader geen rare dingen zal doen”, zo staat in een officiële verklaring van het ziekenhuis.

Zo snel mogelijk

De vraag is of AJ die tijd heeft. De vader kan het niet begrijpen: “Het is toch te gek voor woorden dat mijn zoon de dupe wordt van fouten die ik heb gemaakt.” De familie hoopt nu dat een ander ziekenhuis de procedure wat kan versnellen, zodat de operatie niet langer uitgesteld hoeft te worden.

