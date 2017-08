Vader wijst supermarkt op 'onvolledig' parkeerbord en dit gebeurt er

De Canadese Justin Simard vond dat er een beetje vreemd parkeerbord bij zijn supermarkt stond. Hij besloot er iets van te zeggen.

Op het bord staat namelijk geschreven: “Deze parkeerplek is bestemd voor moeders met jonge kinderen of zwangere vrouwen.” Dat zette hem wel even aan het denken.

Voor mama’s

Hij parkeerde zijn auto op die plek toen hij met zijn zoon boodschappen ging doen. Maar hij werd een beetje afkeurend aangekeken toen hij uitstapte. “Ik vond de bewoording van het bord helemaal niets. Hoe zit het met alleenstaande vaders? Of koppels van hetzelfde geslacht?”, laat hij weten aan Huffington Post.

Update

Hij plaatste zijn twijfels op Twitter. “Oei, mag ík hier wel parkeren”, schrijft hij bij zijn foto. Daarachter zet hij dat hij het een ‘vaderprobleem’ vindt. De supermarkt reageerde op zijn opmerking en dat was precies waar Justin op had gehoopt. Ze beloofden de vader namelijk om het bord wat aan te passen zodat vaders die boodschappen gaan doen zich niet gepasseerd voelen.

