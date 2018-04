Vader van twee overlijdt plotseling door defecte kermisattractie

Een veertigjarige vader van twee kinderen stond te kijken bij een kermisattractie, toen het volledig misging.

Het gebeurde allemaal vlakbij het Franse Lyon.

De man werd plotseling hard geraakt door een afgebroken brokstuk van de attractie. Het ding vloog hard tegen de man aan. Omdat hij het niet zag aankomen, kon hij ook niet uitwijken. Er raakten nog vier mensen gewond, onder wie drie kinderen.

Het gaat om een attractie waar drie roterende armen veertien karretjes dragen waar mensen in zitten.Bij het ongeluk van vandaag ging het om een losgeschoten karretje. Hoe het ding is losgeraakt is niet bekend, maar wordt nog onderzocht. De burgemeester van het dorp heeft de kermis direct gesloten.

Bron: Metronieuws. Beeld: iStock